Por que Nestlé construiu maior fábrica de KitKat do mundo em SP

Expansão faz com que a Nestlé explore novos sabores de KitKat. "Por muito tempo, a capacidade toda foi utilizada com os produtos principais. Com a quarta linha, conseguimos explorar novos sabores, o que já vinha acontecendo com a terceira linha. A ideia é aumentar essa oferta aos nossos consumidores. Mas sempre com a base do KitKat, que é wafer com chocolate, explorando novos sabores", afirma Martins.

A marca vai expandir outras linhas de produção. Em novembro, será lançada uma específica para a produção dos chocolates que são as versões maiores do que vem nas caixas de bombons, normalmente encontrados em caixas na saída de estabelecimentos, como Prestígio, Charge e Lollo.

Como é a fábrica

A fábrica não produz só KitKat. Outros itens da marca que são feitos nas instalações são a caixa de bombom, tabletes, Chocotrio, Prestígio, Chokito, Charge e Lollo. A produção dos chocolates é bastante automatizada dentro da fábrica. Durante uma visita ao espaço, a reportagem pôde ver as esteiras de produção de produtos como o KitKat e o prestígio.

Na linha mais nova de KitKat, a maior parte do trabalho é feito por máquinas. O chocolate e o waffer são colocados nos moldes, por exemplo, por equipamentos. A participação de um funcionário é restrita a tarefas muito específicas, como abastecer a máquina que faz o corte do waffer no tamanho certo do KitKat.

Investimento no Brasil

Plano de investimento é maior. O R$ 1,1 bilhão na fábrica faz parte do plano de R$ 8,5 bilhões que a Nestlé injetará no Brasil de 2023 a 2026.