O que dizem os técnicos e o governo sobre o horário de verão?

O governo estuda retomar o horário de verão para ajudar na economia de energia, mas o tema ainda não está definido. Veja a seguir o que dizem os técnicos e o governo sobre o tema e o que falta para a decisão ser tomada.

O que dizem os técnicos

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) recomendou a retomada do horário de verão. O órgão é responsável por coordenar a operação do sistema elétrico e seus representantes se reuniram com o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira nesta quinta-feira (19). O CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico) referendou a recomendação do ONS.

A adoção do horário de verão pode ajudar a reduzir a pressão sobre o sistema elétrico no fim da tarde. Nesse período do dia, as usinas solares deixam de gerar ao mesmo tempo em que o consumo está no pico, o que aumenta o acionamento das termelétricas, aumentando o custo da energia.