Umidificador chega a faltar nas lojas, e varejo corre para repor estoque

Houve aumento de 665% nas vendas de umidificadores da rede de farmácias RDSaúde, união da Drogasil e Raia. A alta procura foi registrada nos primeiros dez dias de setembro na comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas no Magalu cresceram 300%. Essa demanda também teve pico nos primeiros 10 dias de setembro.

Ar-condicionado e ventiladores também estão na mira dos consumidores, com alta de 200% nas vendas. Isso aconteceu tanto no Magazine Luiza quanto nas Casas Bahia, nos dez primeiros dias de setembro em comparação ao mesmo período de agosto. Nas Casas Bahia, se comparado ao mesmo período do ano passado, o crescimento é de 5% em climatizadores e 25% em ventiladores.

Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste lideram a procura pelo produto no Magalu. Essas regiões têm os piores registros de falta de chuva e acúmulo de fumaça no ar por causa das queimadas.