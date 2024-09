Possível retorno do horário de verão anima comércio, bares e restaurantes

Ministro nega existir risco de crise energética. Silveira avalia que o reestabelecimento do horário de verão é adequado para limitar os efeitos da atual escassez hídrica no país e limitar a elevação das contas de energia elétrica. A seca citada por ele resultou no acionamento da bandeira vermelha 1 em setembro. A medida aumenta em R$ 0,04463 as contas de luz a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.

Nós temos que aumentar a segurança e a resiliência do sistema para garantir energia para todos os brasileiros.

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

Entusiasmo

Bares e restaurantes são favoráveis à retomada. O setor estima que o adiamento dos relógios em uma hora eleve o faturamento em até 15%. "A implementação do horário de verão maximiza o uso da luz natural, prolongando as horas de sol ao final do dia, o que incentiva atividades econômicas e sociais durante esse período", diz Paulo Solmucci, presidente da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

Para os bares e restaurantes, o horário de verão se traduz em maior movimentação e faturamento durante as horas estendidas de sol, o que é um efeito colateral extremamente positivo.

Paulo Solmucci, presidente da Abrasel

Comércio também prevê melhora com a medida. Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo) destaca que o setor é benéfico para a venda de bens e o setor de serviços. "Alguns segmentos do ramo de serviços, como bares e restaurantes, são mais positivamente impactados. Outras atividades varejistas também são beneficiadas tendo em vista o maior tempo disponível para compras", destaca.