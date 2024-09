Governo avalia retorno do horário de verão; quais os prós e contras?

Uso do espaço público. A possibilidade de fazer exercícios físicos no fim da tarde, e consequentemente aproveitar melhor os espaços públicos das cidades, também é encarada como uma das vantagens da medida.

Estímulo ao comércio. Como resultado de uma hora a mais de luminosidade, outra vantagem era o estímulo às vendas do comércio e de bares. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes disse à BBC em 2021 que o horário de verão trazia um faturamento adicional na primeira hora da noite.

Defensores apontam impactos no turismo. Com a possibilidade de aproveitar o horário estendido de luz natural, o setor hoteleiro e de entretenimento podem experimentar um aumento na demanda.

Contra

Mudanças no consumo mudaram resultados. Segundo o Ministério de Minas e Energia, houve mudanças no hábito de consumo de energia da população, o que fez com que o horário de verão deixasse de produzir os resultados esperados. Boa parte da demanda por energia hoje tem relação com o uso de ar-condicionado nas casas e empresas —e o horário de verão teria pouca influência sobre isso.

Dificuldade de adaptação. A maneira como a mudança de horário pode mexer com o relógio biológico das pessoas é citada como uma das desvantagens do horário de verão. Um estudo de pesquisadores brasileiros publicado pela revista Annals of Human Biology em 2017 afirma que 45,43% dos mais de 12 mil participantes diziam não sentir nenhum desconforto com a mudança de horário, mas 25% diziam permanecer desconfortáveis durante todo o período da medida.