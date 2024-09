O que são os 'combustíveis do futuro' aprovados em projeto de lei?

Texto também estipula metas para o uso de combustível de avião de menor impacto ambiental. O projeto estabelece que os operadores do setor, incluindo o táxi aéreo, deverão reduzir as emissões de gases do efeito estufa de forma gradativa até 2027, entrando em vigor em janeiro de 2026, com valor inicial de 1% e não poderá ultrapassar 10%. O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) irá determinar metas para a descarbonização do gás natural, com incentivo ao biometano. O projeto também incentiva a pesquisa, a produção e a adição do chamado combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês) ao querosene das aeronaves.

Mudanças previstas pelo projeto devem injetar bilhões de reais na economia brasileira. Um dos principais pontos adicionados ao texto original é o incentivo ao uso de matérias-primas produzidas pela agricultura familiar na geração de biocombustíveis. Segundo o presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel do Congresso Nacional, a FPBio, deputado Alceu Moreira (MDB-RS), a estimativa é que os novos parâmetros nos combustíveis irão proporcionar entre R$ 200 bilhões e 250 bilhões em investimentos no país no curto e médio prazos.

Setor comemorou a aprovação do projeto de lei. "A aprovação do Combustível do Futuro é uma demonstração clara do nosso compromisso com a inovação e a descarbonização do setor de transporte", disse em nota o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Francisco Turra, presidente do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), considerou a aprovação um "divisor de águas". Também em nota, Turra disse que o setor aguarda, agora, a aprovação definitiva por parte da Câmara:

"A decisão reforça a posição protagonista do Brasil para o desenvolvimento sustentável e promove economia e empregos verdes, o agronegócio, em especial a agricultura familiar, com benefícios para a saúde e para o meio ambiente."

*Com informações da Reuters e do Estadão