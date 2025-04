Josias: Medinho da concorrência chinesa precisa ser olhado com cuidado

Desde o início do século passado, quando começou uma abertura econômica incipiente no Brasil, a indústria se trancou no protecionismo. Hoje, a indústria está amedrontada com a potencial concorrência de produtos chineses. O agronegócio está soltando fogos com a perspectiva de intensificar seus negócios com a China.

Se compararmos o comportamento do agronegócio ao da indústria, vemos que um apostou na produtividade e modernização. O outro ficou trancado no protecionismo e agora insinua que o governo brasileiro talvez tenha que providenciar barreiras para que a indústria nacional seja submetida a uma concorrência que virá, se for mantida essa insanidade tarifária. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, a indústria brasileira sofreu um atraso em seu desenvolvimento por defender o protecionismo e a manutenção de privilégios, enquanto o agronegócio decolou ao apostar em avanços tecnológicos e investimentos na produção.

É preciso analisar com muita parcimônia. Na origem do desenvolvimento da indústria sul-coreana e japonesa, houve a participação do Estado, mas foram estabelecidas metas e um plano de progressão. Aqui, não; surgem os mimos do Estado, a proteção, os subsídios e o mimo tributário. Esses privilégios vão se mantendo sem que a indústria seja convidada a mostrar o resultado do investimento do Estado nessa hipotética política industrial sempre baseada no protecionismo.

O agronegócio, ainda que tenha um pedaço troglodita, neandertal e bolsonarista que participou da tentativa de golpe, apostou na produtividade e modernização e hoje está disputando o mercado mundial. É respeitado e temido no mundo, olhando para a China como uma janela de oportunidade.