CLT Premium: entenda trend ostentação de benefícios trabalhistas no TikTok

"Mimada". É assim que a designer Tavo Luciana Borges define sua relação com a empresa em que trabalha, a fintech WillBank. De acordo com ela, a empresa oferece benefícios como vale-refeição, vale-alimentação e auxílio home office em um cartão que funciona como um cartão de crédito, ou seja, pode ser usado em qualquer estabelecimento e o valor é acumulado de um mês para o outro caso não seja usado.

Me sinto mimada demais! É como se eu tivesse meu salário livre para fazer coisas além do mínimo, sabe? Não me preocupar com a quantidade de remédios ou entregas de comida que eu peço para poder comprar meu apartamento, por exemplo. Além da leveza que é gastar no cartão de benefícios, aquele gasto que é para o básico, mas a gente pede um sushizinho porque a gente sabe que merece.

Tavo Luciana Borges, designer

Tavo conta com outros benefícios como assistência odontológica e plano de saúde sem co-participação para ela e dependentes. A empresa ainda oferece licença-parentalidade de seis meses para pais e mães, independentemente se se trata de casais homoafetivos ou não e outros auxílios específicos.

Como pessoa trans também utilizei um benefício que eles têm de retificação de nome e gênero. Eles arcaram com R$ 5 mil, que foi o custo total do meu processo de retificação, incluindo toda a parte burocrática e a de advocacia.

Tavo Luciana Borges, designer

Bom para o funcionário, bom para a empresa. Trabalhador mais feliz rende mais e não ter preocupação com as finanças impacta positivamente na saúde mental - é o que revelou uma pesquisa da Metlife divulgada pela Forbes. De olho nisso, empresas americanas já estão oferecendo programas de bem-estar, como orientação financeira anônima e planos de poupança personalizáveis que ajudam os funcionários a guardar dinheiro.

Benefícios agregam valor. Segundo a pesquisa, esse tipo de benefício não apenas melhora a experiência dos funcionários, mas também incorpora o bem-estar financeiro em seu valor como empregadora. Isso ajuda não só a para atrair talentos em um mercado de trabalho competitivo, mas também a retê-los na empresa, conforme explica a recrutadora Naira Klaus.