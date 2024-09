Por frete mais rápido e barato, Mercado Livre dobra número de centros

O Mercado Livre anunciou nesta terça-feira (24) que vai mais que dobrar o número de centros de distribuição no Brasil. Hoje a varejista tem 10 centros espalhados pelo país e vai chegar a 21 até o final de 2025. Seis deles estão sendo construídos ao longo deste ano, e cinco estão previstos para o ano que vem. A expansão tem como objetivo agilizar as entregas.

Expansão logística

A empresa não abre o valor investido na expansão. Os centros de distribuição vão equivaler a cerca de 120 estádios de futebol, em tamanho. É o que diz Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil. "É uma aposta no Brasil, no e-commerce e no crescimento que acreditamos que vamos ter nos próximos anos", afirma Yunes.

Novos centros vão deixar o frete mais barato aos consumidores e aos vendedores. Luiz Vergueiro, diretor sênior de logística do Mercado Livre, afirma que é um investimento em regionalização para entregar cada vez mais rápido no país. Com a expansão, 63% dos CDs estarão fora de São Paulo. Estados como Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraná e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal, estão entre as localidades que receberão as novas instalações.