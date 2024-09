O que prefeituras devem fazer para estimular o empreendedorismo

Processos de abertura de empresas deveriam ser facilitados. Trevilatto afirma que municípios precisam adequar normativas e fluxos de abertura de empresas, movimento que deve ajudar a aumentar a formalização e abertura de empresas.

Municípios precisam identificar seus pontos fortes para desenvolver melhor empreendedorismo. Os desafios são comuns, mas ao entender suas vocações, as localidades conseguem buscar oportunidades melhores dentro de suas realidades, segundo Trevilatto.

Tema deveria estar mais presente

Governos precisam pensar em política de longo prazo. Adriana Barbosa, diretora executiva da Preta Hub e fundadora do Festival Feira Preta, maior evento de cultura e empreendedorismo negro da América Latina, afirma que seria importante que o governo federal criasse políticas públicas orquestradas com os municípios, pensando nas especificidades de cada região e de cada tipo de público.

Tema deveria ser apresentado aos brasileiros desde criança. A introdução de cultura empreendedora na grade de aulas das escolas municipais é uma das propostas do Sebrae para promover melhorias no ambiente de negócios do país. A gerente da Unidade Políticas Públicas e relações Governamentais do Sebrae, Lizzie Trevilatto, diz que isso faria com que as crianças e adolescentes crescessem desenvolvendo comportamento empreendedor e enxergassem o empreendedorismo como uma opção de carreira logo de cara.

Presença do empreendedorismo em campanhas

Empreendedorismo está mais presente nos últimos anos, diz Trevilatto. Segundo ela, o Sebrae faz pesquisas a cada eleição municipal de São Paulo a participação do empreendedorismo em planos de governo subiu de 40% em 2012 para 68% em 2020. O Sebrae diz que tem o papel de estimular e ampliar o debate público sobre o empreendedorismo.