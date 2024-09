Fogaça sobre burnout durante 'Masterchef': 'Na minha cabeça morri e voltei'

Antes que os bombeiros pudessem chegar, um câmera com treinamento para primeiros socorros prestou os cuidados iniciais enquanto Fogaça permanecia desmaiado. "Na hora que eu estava no chão, o Jacquin ficou em volta: 'Fogaça morreu, Fogaça morreu'. Ele ficou branco também, porque eu caí como um pedaço de pau".

O chef passou por uma bateria de exames médicos na tentativa de encontrar o motivo do desmaio. Mas, pelo menos quanto à saúde física, os profissionais que atenderam Fogaça não encontraram qualquer motivo que explicasse a crise durante a gravação

Sou muito grato ao Masterchef, diz Fogaça

Na temporada de 2023 do programa, o chef Rodrigo Oliveira substituiu Fogaça. Foi o tempo necessário para que Henrique se recuperasse da exaustão que o burnout escancarou antes de uma nova sequência de gravações.

O acordo com a direção do programa era uma ausência por tempo determinado. Na época, o chef insistiu: "Não vou sair do Masterchef, mas não quero gravar muito tempo".

Com 10 anos como um dos avaliadores do programa, Fogaça diz que é muito grato ao Masterchef, mas sente que a rotina do reality com o equilíbrio do seus negócios - o Sal Gastronomia e a franquia Cão veio diminuiu o prazer que o chef sentia nas gravações do Masterchef.