'Talco cancerígeno': entenda o pedido de falência de subsidiária da Johnson

A Red River Talc LLC, subsidiária da Johnson e Johnson, entrou com pedido de falência. Para isso, acionou o capítulo 11 da legislação americana, que permite que a empresa siga funcionando e ganhe mais tempo para chegar a acordo com os credores, de maneira unificada. Com esse pedido, a empresa tenta encerrar as ações judiciais em massa que ligam seus talcos infantis a casos de câncer. As compensações passam de US$ 8 bilhões.

O que aconteceu

O pedido suspende automaticamente 62 mil processos judiciais pendentes em toda a Justiça norte-americana. As pessoas que processaram a empresa afirmam que o amianto presente na composição do talco causaria diferentes tipos de câncer como de pulmão e de ovário. A empresa nega.

Com a entrada no pedido de falência, a subsidiária da Johnson & Johnson pode resolver os processos de maneira coletiva e evitar que novos interessados entrem com ações. Sem esse artifício legal, a empresa estaria sujeita a vereditos multibilionários, além de ficar vulnerável a novos reclamantes.