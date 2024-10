Carmed terá linha Hello Kitty; lançamento foi feito no Japão

O lançamento foi feito por Karla Felmanas, vice-presidente da empresa, em uma live no Japão.

A expectativa é que o lançamento gere um faturamento superior a R$ 50 milhões em vendas b2b (business to business, em inglês).

O produto, em edição limitada, terá aroma de torta de maçã. Além disso, a tampa do produto pode ser usada como acessório, como um item colecionável.

O kit será comercializado ao preço médio de R$ 49,90.