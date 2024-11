Panasonic investe em IA e quer ser a 'marca dos sonhos' de eletrodomésticos

Nos eletrônicos menores, os produtos chineses têm ganhado força. "Eles chegam com qualidade cada vez melhor, resistentes e com preço muito competitivo", diz Cyreno.

O desafio é se diferenciar nesse cenário. "A Panasonic está espremida nesse meio. É uma situação incômoda, mas eles têm uma marca forte, produtos de qualidade, e podem encontrar um viés que os diferencie", diz Cyreno.

Mercado cresceu

O mercado de eletrodomésticos cresceu em 2024. As vendas cresceram 34% no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos). Foi o maior crescimento para o período nos últimos quatro anos.

Alta nas vendas é atribuída ao desempenho da economia. "A melhora em alguns indicadores macroeconômicos como aumento da empregabilidade, da renda das famílias e as sucessivas quedas na Taxa Selic, impactaram positivamente o consumo", diz a associação. No segundo semestre, porém, a taxa de juros voltou a subir, o que pode impactar as vendas de produtos de alto valor.

A expectativa da Panasonic para o final do ano é positiva. A estimativa é de alta nas vendas com o efeito da Black Friday e pagamento do décimo terceiro salário.