CEO detona candidato por uso de IA em busca por emprego: 'Pior que já vi'

A CEO Jane Lu, do e-commerce de moda australiano Showpo, também famosa por sua participação no programa "Shark Tank" na Austrália, detonou aquele que considerou "o pior email" que já recebeu de um candidato interessado em uma vaga em sua empresa na última semana.

Responsável pelo perfil bem-humorado @thelazyceo, com mais de 100 mil seguidores no TikTok, Jane aparece chocada pelo interessado em trabalhar com ela ter copiado e colado um modelo de candidatura à vaga do ChatGPT sem ter completado os espaços em branco. "[A pessoa] só preencheu o nome dela", observou. "Este bem que pode ser o pior email que já recebi... E um dos mais engraçados", se divertiu. O vídeo tem pouco mais de 1.200 curtidas.

Identificado apenas como Benjamin, o candidato também esqueceu de remover a instrução dada pela IA. "Aqui está uma versão mais articulada e elegante da sua carta de apresentação", diz o cabeçalho do texto.