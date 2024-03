Vídeo com seu rosto? Golpes com IA são tendência em 2024

Nesse ataque, o golpista liga e usa a voz de um executivo, como o CEO, e pede uma transferência de dinheiro urgente. Casos assim já aconteceram no Brasil.

Fabio Assolini, diretor da Kaspersky para a América Latina.

Copia e cola do Pix

Como o Pix é um meio de pagamento cada vez mais usado, o risco de fraudes aumenta no mesmo ritmo. A facilidade e rapidez para transferir dinheiro tem feito do Pix um meio de pagamento capaz de quebrar recordes constantes de transações por dia. O diretor da Kaspersky diz que um golpe que tem se espalhado na internet é o GoPix. Na prática, a vítima faz um pagamento pelo computador, copia e cola o código Pix no site do banco, mas o dinheiro cai na conta de um criminoso, e não da loja.

Assolini diz que os principais alvos são empresas e entidades do governo porque as transações envolvem grandes quantias de dinheiro. Mas pessoas físicas também têm sido rastreadas por cibercriminosos. Para 2024, ele acredita que golpes com o uso de QR Code falso podem ser usados em massa por causa do crescimento dessa facilidade de pagamento.

Pix desviado para outra conta

A fraude de desvio do Pix, assim chamada no Brasil, funciona da seguinte forma: a vítima instala um aplicativo com vírus no celular, que pode estar na loja oficial como Apple Store ou Google Play ou não, e os criminosos aguardam o momento certo em que o seu alvo vai fazer uma transferência para pegar o dinheiro.