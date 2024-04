Estudantes usam IA para ajudar a resolver problemas, do clima à educação

O objetivo do projeto vencedor é prever quais serão os impactos da elevação do nível do mar para algumas regiões em Salvador. Amanda utilizou uma rede neural através do Google Earth Engine e criou um algoritmo para classificar o uso e ocupação do solo nos locais que serão afetados. Por meio de dados do Nasadem (NASA Digital Elevation Model), foi possível fazer uma simulação do aumento do nível do oceano nos próximos anos. "Fiz uma simulação aumentando 50 milímetros [o nível do mar] até o ano de 2050, e através disso eu consegui rastrear quais eram as áreas que iam ser impactadas, que iam ser invadidas por esse oceano", diz.

Para as próximas etapas, ela pretende analisar a vulnerabilidade social das populações daquelas áreas e identificar para onde elas podem ser remobilizadas.

Aos 16 anos, ainda na escola, foi bolsista CNPq — na época, ela desenvolveu uma pesquisa sobre análise do risco de áreas de encosta em Salvador, em Bom Juá, bairro vizinho ao que ela vive. "Eu moro numa região periférica e esse bairro sofre muito com deslizamentos por conta da chuva. Cresci muito assistindo ali o entorno, os telejornais [mostrando a situação], e sempre ficava incomodada", diz. Ela ainda participou de outras atividades, focada em projetos que atuassem na linha de frente do impacto, principalmente o impacto sustentável e as tecnologias verdes.

Ela se inscreveu na primeira edição do AI4Good com um projeto que ela quer levar para o futuro. "A questão do racismo ambiental precisa ser debatida. A gente precisa focar nessas populações de baixa renda que vão sofrer pelas influências das mudanças climáticas e elas não têm a quem recorrer", diz.

Yoga para pessoas com deficiência

Amanda Arruda, de 20 anos, é de Recife (PE) e também foi uma das vencedoras. Ela estuda Ciência da Computação no Centro de Informática da UFPE e também atua lá construindo drones autônomos. Amanda idealizou o Shanti, um aplicativo que utiliza AI e a câmera do celular para ensinar yoga de forma gratuita e inteligente para pessoas com deficiência.