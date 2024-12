PIB do Brasil cresce 0,9% no 3º trimestre e avança 4% em um ano

Crescimento econômico perde força na comparação com o trimestre anterior. A desaceleração surge com a alta de 0,9% do PIB no terceiro trimestre, em relação ao avanço de 1,4% registrado entre abril e junho deste ano. Os analistas apontavam para um crescimento de 0,8% na comparação.

Cenário reverte a sequência de dois períodos consecutivos de aceleração do PIB. Ainda na comparação com os trimestres imediatamente anteriores, a última perda de força da economia havia sido registrada justamente no terceiro trimestre do ano passado, quando o avanço da economia recuou de 0,8% para 0,2%. No trimestre seguinte, a atividade econômica apresentou estabilidade.

Produto Interno Bruto brasileiro totaliza R$ 2.989,9 bilhões no terceiro trimestre. O resultado é originado da soma de R$ 2.575,9 bilhões referente ao valor adicionado a preços básicos e de R$ 414 bilhões em impostos sobre produtos líquidos de subsídios.

PIB nacional acumula crescimento de 3,3% nos sete primeiros meses de 2024. A alta no acumulado do ano até o terceiro trimestre é resultado de avanços da indústria (3,5%) e dos serviços (3,8%). Por outro lado, houve queda de 3,5% da agropecuária Já no período que compreende os últimos quatro trimestres, o crescimento da economia totaliza 3,1%.

Setores

Serviços e indústria puxam crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2024. Os segmentos apresentaram avanços de, respectivamente, 0,9% e 0,6% na passagem do segundo trimestre para o terceiro trimestre deste ano. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, as altas totalizam 4,1% e 3,6%, respectivamente.