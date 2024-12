Tensão comercial: China proíbe exportação de minerais essenciais aos EUA

"A mudança é uma escalada considerável de tensões nas cadeias de suprimentos, onde o acesso a unidades de matéria-prima já é restrito no Ocidente", disse o cofundador do Projeto Blue, Jack Bedder.

Os preços do trióxido de antimônio em Roterdã subiram 228% desde o início do ano, para 39.000 dólares a tonelada métrica em 28 de novembro, mostraram dados do provedor de informações Argus.

"Todos vão cavar em seus quintais para encontrar antimônio. Muitos países tentarão encontrar depósitos de antimônio", disse um pequeno comerciante de metais na Europa, que não quis ser identificado.

A Perpetua Resources, que está desenvolvendo uma mina de antimônio em Idaho com apoio financeiro do governo dos EUA, disse que a China está "transformando o acesso" a minerais essenciais para as empresas militares e de tecnologia dos EUA.

"Devemos levar a sério as fontes minerais norte-americanas", disse o CEO da Perpetua, Jon Cherry. "É hora de acabar com nossa dependência da China e garantir nosso futuro."

A United States Antimony, que refina antimônio em Montana, disse acreditar que a medida da China aumentará os preços do metal e, assim, elevará os suprimentos para sua fundição, embora a empresa tenha reconhecido que levará tempo para que as minas sejam desenvolvidas.