Com taxa de 10%, Brasil pode ocupar outros mercados apesar do tarifaço

Protecionismo deve aumentar custo de vida nos Estados Unidos. Vários países vão adotar retaliações. "Podemos imaginar crescimento econômico menor, taxas de juros mais altas e assim por diante", diz o professor da FGV EAESP.

Mas há o "lado bom" para o Brasil. Como construir novos laços comerciais com países que também foram prejudicados pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos. "Os EUA importam do mundo inteiro, as cadeias globais de valor estão formadas há décadas. Uma vez que os americanos passem a importar um pouco menos no médio prazo, podemos esperar que esses produtos irão para novos lugares. O Brasil pode se tornar um receptor desses itens e buscar novos mercados para as exportações", detalha Pieri.

Real pode se valorizar. O especialista acredita que o movimento que já vem acontecendo - rotação dos recursos com saída das ações americanas para outros mercados, como Europa e emergentes - vai se intensificar. "Isso deve permitir que o real se valorize ainda mais contra o dólar, podendo chegar a R$ 5,50 e se manter em patamar mais baixo por um bom tempo. A Bolsa deve continuar recebendo fluxo estrangeiro e, quem sabe, pode ter fluxo local. Os juros devem fechar porque o câmbio está aliviando a pressão inflacionária, e a atividade, desacelerando".

Preocupação é como outros países vão reagir. A tarifa aplicada ao Brasil foi "bem pequena", cita Marilia Fontes, sócia e cofundadora da casa de análises Nord. "Não que seja bom. É ruim, mas 'menos mal' frente ao que poderia ser. O que acontece agora é uma preocupação muito grande com a inflação nos Estados Unidos. Algumas tarifas aumentaram bastante, ou seja, haverá aumento dos preços no curto prazo e uma atividade mais fraca, tanto nos países que vão exportar menos quanto nos Estados Unidos no médio prazo", afirma Marilia. "A produtividade será menor". Outra preocupação, analisa, é também como esses países vão reagir - retaliar ou aumentar as tarifas.

Não foi uma tarifação recíproca. Roberto Dumas, professor de Relações Internacionais do Insper, rebate as falas de Trump. "O presidente disse essas tarifas vão fazer com que os preços fiquem mais baixos. Não é verdade. A inflação deve ficar mais puxada. O Federal Reserve deve levar em consideração o tarifaço, mas não foi uma tarifação recíproca - foi até abaixo em alguns casos", explica.

Trump fala em triunfo americano. Stefânia Ladeira, especialista em comércio exterior e gerente de produtos da Saygo Comex, faz coro com os demais especialistas e ressalta o trecho do discurso de Trump em que ele critica os países. "Para Trump, as nações estrangeiras estão roubando empregos e o sonho americano. Ele disse que é a vez de os Estados Unidos triunfarem.