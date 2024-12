Vendas de veículos têm melhor novembro em 10 anos, diz Fenabrave

Agora, o crescimento das vendas de veículos zero quilômetro no acumulado desde o primeiro dia do ano chega a 15,4%, com 2,38 milhões de unidades licenciadas no Brasil entre janeiro e novembro.

O avanço é reflexo da expansão do crédito, do mercado de trabalho aquecido e do aumento da renda, além da renovação de frotas das locadoras de carros.

"O crédito tem um papel importante nesses números. Tanto as vendas no varejo quanto as corporativas vêm sendo positivas e acima das nossas expectativas iniciais", comentou o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior.