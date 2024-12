Hapvida investe R$ 2 bi em hospitais e mira em público de SP que paga mais

Além da alta complexidade, esses hospitais terão hotelaria e serviço mais elevados. O público do meio para o topo da pirâmide requer uma rede mais ampla, e esses hospitais serão mais uma opção para o usuário utilizar nossos serviços próprios.

Jorge Pinheiro, CEO da Hapvida

Dez novos hospitais

No total, a operadora vai abrir dez novos hospitais. As novas unidades serão localizadas em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Manaus (AM), Fortaleza (CE), Recife (PE), Belém (PA) e Campo Grande (MS). Serão 1.811 novos leitos no total. Além dos dois hospitais premium, os investimentos em São Paulo preveem a reforma e reinauguração de dois hospitais (em Anália Franco e Santo André), e a ampliação do hospital Cruzeiro do Sul, em Osasco. Também estão previstos um pronto atendimento, seis clínicas, oito unidades de diagnóstico e 14 unidades de coleta laboratorial.

O investimento será via caixa próprio e parcerias. Dos R$ 2 bilhões a serem investidos, R$ 630 milhões virão do caixa da empresa. O restante será via contratos de BTS (built to suit), pelos quais uma gestora constrói o hospital, alugado para a Hapvida. Com isso, a empresa diminui a necessidade de investimento em imóveis. Os contratos são de longo prazo, e a Hapvida tem a opção de comprar a unidade.

Momento econômico é favorável

Momento econômico, com desemprego em baixa, favorece a operadora. O momento econômico do país é positivo para a empresa, disse Luccas Adib, vice-presidente de finanças da Hapvida. "Temos um desemprego muito baixo, que favorece muito a venda de produtos corporativos. Assim como temos um aumento na ocupação dos brasileiros, o que faz com que ele tenha mais capacidade de comprar plano de saúde", disse.