BB Seguridade (BBSE3) é uma boa opção para dividendos?

Com a chegada de dezembro, o BTG Pactual divulgou sua carteira recomendada com foco em dividendos para o mês, e um dos destaques do portfólio é o BB Seguridade (BBSE3).

A casa destaca que as ações do BB Seguridade (BBSE3) sobem cerca de 14% ao ano (incluindo dividendos) desde o seu IPO, realizado em 2013. Já neste ano, as ações BBSE3 sobem cerca de 8%.

Segundo os analistas, a companhia tem apresentado resultado consistentemente melhores do que o esperado, com riscos positivos para as estimativas de 2025 de consenso por conta de uma Selic mais alta.

“Entendemos as preocupações dos investidores com relação à incerteza sobre a renovação do contrato com o BB, mas também acreditamos que há uma margem de segurança significativa (considerando o preço atual da ação)”, diz o relatório do BTG.