'Entrei na rotina de pai', diz chefe da Amazon; 92% apoiam licença maior

Licença atual cria barreiras para participação dos pais, diz presidente da Copai. "A primeira barreira é a mensagem que ela passa, de que o homem não é importante nesse momento de cuidado do filho. A segunda é a prática. A mãe fica quatro meses entendendo o que é ser mãe, conhecendo o filho, aprendendo a cuidar dele, enquanto o pai trabalha, e muitas vezes fica inseguro sobre como fazer esse cuidado", diz.

Pesquisa mostra visão da paternidade

Homens e mulheres devem compartilhar as tarefas da criação dos filhos. Dentre os entrevistados no levantamento da Copai, 80% concordam que ambos devem cuidar dos filhos. Ainda que alta para os dois sexos, a proporção é um pouco maior entre as mulheres. Entre elas, 84% concordam com a frase, ante 77% de concordância entre os homens.

Dentre os entrevistados, 80% concordam que um pai presente é importante para o desenvolvimento da criança. Na divisão por sexo, a frase tem a concordância de 81% das mulheres e de 78% dos homens.

Para 79%, o apoio do pai à família é importante nos primeiros dias e semanas de vida do bebê. Entre as mulheres, 82% concordam com a frase, ante 75% dos homens.

Para 78%, homens e mulheres deveriam ter as mesmas oportunidades no mercado de trabalho. A diferença entre a visão de homens e mulheres também aparece aqui. Dentre as mulheres, 82% concordam, ante 73% de concordância entre os homens — é a maior diferença de visão entre homens e mulheres entre as frases apresentadas pela pesquisa, com nove pontos percentuais de diferença.