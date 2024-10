Golpe usa falso vídeo de Haddad para enganar quem busca dinheiro esquecido

O governo federal afirma que é falso um vídeo que circula nas redes sociais com um suposto depoimento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre dinheiro esquecido nos bancos. O golpe levaria os contribuintes a pagarem uma taxa, que não é cobrado pelo governo, para a pessoa sacar o valor deixado nas instituições bancárias.

O que aconteceu

Vídeo possui um link suspeito. O governo federal afirma que o clique leva o usuário a um ambiente digital simulando as páginas oficiais do governo e pede login e senha da plataforma gov.Br. Segundo o governo, o sistema faz a cobrança de uma taxa para que a pessoa consiga resgatar o dinheiro esquecido — o que é um golpe.