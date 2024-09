Brasil abre 232.513 vagas com carteira assinada em agosto, mostra Caged

Saldo também é positivo para todas as atividades no acumulado do ano. Entre janeiro e agosto, o setor com maior geração de empregos também foi o de serviços, com 916.369 novos postos formais. A indústria criou 343.924 postos de trabalho. A construção civil gerou 213.643 vagas, o comércio 169.868 e a agropecuária, 82.732 empregos formais no ano.

Ministério comemora o bom desempenho do setor industrial. Paula Montagner, subsecretária do Ministério do Trabalho, ressalta que a criação do setor no acumulado do ano até agosto só é inferior à de 2021, período de retomada após a pandemia do novo coronavírus. Macena reforça que o dado positivo surge mesmo com as enchentes que prejudicaram o setor no Rio Grande do Sul.

O que é o Caged

O indicador mede o andamento do mercado formal. Divulgado mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados recebe relatórios das empresas para definir a quantidade de contratações e demissões com carteira assinada no Brasil.

Informações do Caged são coletadas pelo eSocial. O sistema que unifica as informações de trabalhadores e empresas. A adoção extinguiu o modelo antigo para a coleta das informações e resultou na criação do Novo Caged, que traz as estatísticas do mercado formal de trabalho desde janeiro de 2020.

Caged tem metodologia diferente da Pnad, do IBGE. Ainda que ambos os indicadores tragam informações sobre o mercado formal, as divulgações da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) são mais completas e definem o nível de desemprego. A base da pesquisa é movimento do mercado dento de um intervalo de três meses.