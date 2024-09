Desemprego cai para 6,6% em agosto, menor nível da história para o mês

A baixa desocupação reflete a expansão da demanda por trabalhadores em diversas atividades econômicas, levando a taxa de desocupação para valores próximos ao de 2013, quando esse indicador estava em seu menor patamar.

Adriana Beringuy, coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE

Cerca de 7,28 milhões buscam por uma colocação no mercado de trabalho. O menor número de pessoas procurando trabalho desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015 (6,87 milhões) é o quarto menor da série para agosto, atrás das projeções de 2012 (7,16 milhões), 2013 (7,08 milhões) e 2014 (6,91 milhões). O valor representa aquelas pessoas que não tinham trabalho, mas procuraram por um cargo. No mesmo período do ano passado, 8,4 milhões buscavam por uma colocação.

População ocupada bate recorde

Número total de trabalhadores do Brasil bate novo recorde em agosto. A queda do desemprego é acompanhada pela evolução da quantidade de pessoas ocupadas, com 102,5 milhões de profissionais no mercado de trabalho. O total corresponde a um aumento de 2,9% (mais de 2,9 milhões de trabalhadores) em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

Resultado é acompanhado pelo total de trabalhadores no setor privado. Com 52,9 milhões de pessoas empregadas, o segmento também renova o maior número da série iniciada em 2012. Em um ano, o setor privado absorveu 2,5 milhões de trabalhadores. O desempenho conta também com os recordes de empregados com carteira assinada (38,6 milhões) e no total de informais (13,2 milhões).

Comércio impulsiona melhora do mercado de trabalho no trimestre. O setor conta com 368 mil novos trabalhadores a mais na comparação com o trimestre anterior, finalizado em maio. Com isso, o setor tem o maior contingente na série histórica da Pnad, com 19,5 milhões de profissionais. Os demais segmentos apresentam estabilidade.