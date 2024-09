Intensidade do La Niña é esperança para aliviar seca e segurar a inflação

Após uma passagem prolongada entre 2020 e 2023, o La Niña volta a bater à porta. As perspectivas apontam para uma alteração pouco intensa nas temperaturas do Oceano Pacífico e impacto tímido no Brasil. Ainda assim, a baixa intensidade do fenômeno é aguardada de dedos cruzados para acabar com a pior seca da história nacional, auxiliar as lavouras e impedir um salto da inflação de alimentos.

O que aconteceu

La Niña começou oficialmente no último domingo (22). Marcado pelo resfriamento das temperaturas no Oceano Pacífico, o fenômeno climático altera o volume de chuva em diferentes regiões. "O La Niña tende a melhorar a situação das chuvas no Centro-Norte e no Sudeste do Brasil", prevê Leandro Gilio, professor do Insper Agro.

Previsão mostra retorno gradual das chuvas em outubro. Segundo nota técnica do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a mudança climática contribui para as culturas de milho e soja. Entretanto, os órgãos defendem o acompanhamento constante do ambiente, especialmente nas regiões produtoras de grãos.