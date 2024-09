Prévia da inflação desacelera e sobe 0,13% em setembro, diz IBGE

Teto da meta de inflação para este ano é de 4,5%. O CMN (Conselho Monetário Nacional), órgão formado pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e pelo BC (Banco Central), estabelece em 3% a meta de inflação para 2024. O percentual, no entanto, conta com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (de 1,5% a 4,5%).

Energia elétrica

Contas de luz mais caras impulsionam resultado da inflação. O preço das tarifas de energia elétrica residencial subiram 0,84% em setembro. Alta foi a principal responsável pelo aumento de 0,5% dos preços do grupo de habitação.

Alta é justificada pela adoção da bandeira vermelha patamar 1. A definição a partir do dia 1º de setembro resulta no acréscimo de R$ 4.463 a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos. No mês passado, o retorno da bandeira verde resultou na queda de 0,42% nas contas de luz.

Tendência é de que a cobrança adicional permaneça em vigor. Em entrevista na semana passada, o diretor da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), Sandoval Feitosa, manifestou preocupação com a seca dos reservatórios. Ele não descarta o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, que deixa as contas R$ 7,877 mais cara a cada 100 kWh consumidos.

Outros gastos ligados à habitação também subiram no mês. As tarifas de água e esgoto aumentaram 0,38%. Já o preço do gás encanado subiu 0,19% após o reajuste de 2,77% no Rio de Janeiro (RJ) a partir de 1º de agosto e da mudança na estrutura das faixas de consumo nas faturas em Curitiba (PR).