Aneel ajusta bandeira vermelha e reajuste das contas de luz será menor

A Aneel também informou que serão instaurados processos de fiscalização "para auditar os procedimentos dos agentes envolvidos na definição da PMO e cálculo das bandeiras". Pela manhã, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia apontado que a revisão da bandeira tarifária poderia ser feita.

A CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) identificou "inconsistências" nos dados de entrada do PMO (Programa Mensal de Operação), do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Esse cálculo se referia ao despacho inflexível da UTE Santa Cruz. O erro afetou o cálculo do PLD (Preço de Liquidação das Diferenças), um dos indicadores para a definição da bandeira tarifária mês a mês.

"A alteração da bandeira gera desconforto em relação a outras definições relevantes no setor, feitas com base em fórmulas e dados que podem impactar a segurança jurídica e mesmo a operação do sistema", disse ao Broadcast Alexei Vivan, diretor-presidente da ABCE (Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica).