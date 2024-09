Haddad diz que inflação preocupa um pouco, mas alerta para efeito dos juros

Ele comentou ainda que a pasta está acompanhando o mercado de trabalho devido ao seu "crescimento consistente" e com foco no investimento.

Segundo ele, pela avaliação da SPE, a evolução no setor de serviços pode estar mais relacionada com a alta dos investimentos do que com o consumo das famílias. "Então é um dado consistente e positivo para o crescimento do PIB", disse Haddad.