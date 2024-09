Regulamentação das bets vai tratar apostas como cigarro, diz Haddad

Vamos ter no ministério da Fazenda um sistema de controle. Você vai impedir a pessoa de apostar com cartão de crédito. Vamos ter, CPF por CPF, quem está apostando, tudo sigiloso. Vamos poder ter um sistema de alerta em relação a pessoas que demonstrem dependência psicologica do jogo.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Bets não podem ter incentivo fiscal. Haddad afirma que haverá tributação, já que todas as empresas pagam tarifas no Brasil, e para não haver nenhum tipo de incentivo para a disseminação das apostas no país.

Haddad diz que governo tinha pressa para regulamentar tema. Ministro diz que governo enviou uma MP para regulamentar bets no começo de 2023, mas que o texto caducou no Congresso Nacional.

As bets foram 'legalizadas' em uma lei de 2018. Essa lei dava um prazo de dois anos para regulamentar. Ninguém fez nada. Mandamos uma MP no primeiro semestre de 2023. A MP caducou, o Congresso não quis votar. Tínhamos pressa de regulamentar para evitar o que está acontecendo.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Haddad disse que pediu ao BC o estudo sobre os gastos de beneficiários do Bolsa Família com as bets. O BC (Banco Central) divulgou uma análise sobre o mercado de jogos de azar e apostas online no Brasil. O documento traça um perfil dos apostadores e destaca que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família destinaram R$ 3 bilhões às casas de apostas virtuais apenas no mês de agosto.

Bolsa Família x bets

Cerca de 24 milhões de pessoas físicas participam de jogos de azar e apostas no país. Segundo o BC, a estimativa considera os consumidores que realizaram ao menos uma transferência via Pix para essas empresas durante o mês de agosto de 2024, mês de referência dos dados revelados.