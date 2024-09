Defesa recebe 35% a mais que Meio Ambiente para combate às queimadas

O que aconteceu

Sete ministérios são beneficiados. A medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destina recursos aos Ministérios da Justiça e Segurança Pública; do Meio Ambiente e Mudança do Clima; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; da Defesa; da Integração e do Desenvolvimento Regional; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e dos Povos Indígenas.

Defesa recebe 35% a mais que Meio Ambiente. As Forças Armadas serão as principais destinatárias dos recursos para o combate às queimadas, sendo o único programa contemplado o "Emprego Conjunto ou Combinado das Forças Armadas".

Brigadistas do Prevfogo do Ibama combatem incêndio às margens do Rio Paraguai, em Corumbá (MS) Imagem: Bruno Santos/Folhapress

Ação do grupo de trabalho não está clara. O grupo de trabalho tem como objetivo empregar as Forças Armadas em uma faixa de 250 km ao longo da fronteira terrestre na Amazônia Legal para combater "delitos transfronteiriços e ambientais". No entanto, questionado pelo UOL Economia sobre a atuação específica no combate aos incêndios, o Ministério da Defesa não se manifestou até o fechamento da reportagem.

Marina Silva cobra apoio das Forças Armadas. A ministra do Meio Ambiente encaminhou um ofício ao Ministério da Defesa solicitando mais aeronaves. Segundo o boletim divulgado na terça-feira (17), há atualmente 30 aeronaves do Governo Federal atuando no combate às queimadas: nove aviões e 15 helicópteros do Ibama e ICMBio, além de dois aviões e quatro helicópteros das Forças Armadas. No Pantanal, 39 embarcações estão em operação, sendo 33 das Forças Armadas, cinco do Ibama e ICMBio, e uma da Polícia Federal.