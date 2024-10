Fazenda divulga lista de bets autorizadas a funcionar; veja quais são

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF) divulgou no final da noite desta terça-feira (1º) a lista dos sites de apostas esportivas, as chamadas bets, que poderão continuar a operar no Brasil até o fim deste ano. A secretaria também informou que notificou os 26 estados e o Distrito Federal pedindo que eles enviassem as listas de empresas autorizadas em âmbito estadual. As informações enviadas até esta terça-feira foram incluídas na lista do MF.



O que aconteceu

A lista publicada pela secretaria tem 88 empresas autorizadas a atuar nacionalmente nas apostas esportivas. Algumas delas têm mais de uma marca no mercado. Saiba quais são as bets autorizadas nacionalmente clicando aqui.

Algumas empresas, no entanto, receberam autorização dos entes federativos, e podem funcionar apenas em seus estados ou no Distrito Federal. Veja quais são essas "bets locais" clicando aqui.



As bets que não estão na lista estão proibidas de funcionar e precisam devolver o dinheiro dos apostadores que ainda está em seu sistema. Essas empresas terão que deixar suas plataformas disponíveis até o dia 10 de outubro para que os apostadores possam sacar seus recursos.