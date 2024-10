Domínio internacional das bets ameaça saque em casas de apostas irregulares

O banimento de mais de 500 bets no Brasil abre caminho para um pesadelo tão amargo quanto a perda total do patrimônio em apostas esportivas. Conforme determinação do Ministério da Fazenda, os apostadores têm até 11 de outubro para resgatar os recursos das plataformas irregulares. O prazo é visto por especialistas como insuficiente, com o agravante de que a maioria das bets está situada no exterior.

O que aconteceu

Governo vai tirar do ar casa de apostas irregulares. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que mais de 500 plataformas serão banidas nos próximos dias. A afirmação considera o fim do prazo para solicitar a regulamentação, o que resultou na liberação de uma lista com as bets autorizadas a operar no Brasil.

Apostadores têm até o dia 11 para sacar dinheiro. O prazo representa a data em que os sistemas de aposta ficarão indisponíveis. Durante entrevista à rádio CBN antes mesmo da divulgação dos sites irregulares, Haddad orientou os consumidores a correrem para resgatar os recursos.