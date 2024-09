Azul (AZUL4): após tombo nas ações, BlackRock reduz participação na empresa

O movimento ocorre em um momento no qual as preocupações com a saúde financeira da Azul aumentam, em meio aos rumores sobre uma renegociação de dívidas da companhia.

Uma notícia da Bloomberg com fontes anônimas a par do tema cita que a Azul avalia possibilidades que vão de uma oferta de ações ou até mesmo uma recuperação judicial nos Estados Unidos - procedimento conhecido como Chapter 11, o mesmo no qual a GOL (GOLL4) se encontra.

Segundo as fontes ouvidas pelo veículo, isso se dá por conta de as dívidas da Azul terem, em um volume relevante, vencimentos de curto prazo.

A oferta de ações da Azul já estaria sendo discutida junto ao Citi, que deve assessorar a companhia aérea.

Diante disso, no último dia 29 de agosto, as ações da Azul (AZUL4) amargaram queda de 24,14% a R$ 5,50. Já na última segunda-feira (02), o tombo foi de 18,18% a R$ 4,41.

Conforme o resultado trimestral mais recente, referente ao segundo trimestre de 2024 (2T24), a dívida bruta da Azul é de R$ 28,1 bilhões - representando um crescimento de 15% ante os R$ 24,3 bilhões vistos ao fim do trimestre imediatamente anterior.