Riscos para os dividendos da Petrobras (PETR4) diminuíram, diz BTG; entenda por quê

No início desta semana, o governo deu detalhes sobre o seu projeto de lei orçamentária anual (PLOA) para 2025, e afirmou que espera receber R$ 14,60 bilhões em dividendos da Petrobras (PETR4). De acordo com o BTG Pactual, isso significa uma redução dos riscos referentes aos proventos da estatal.

De acordo com os analistas, a previsão do governo sugere uma distribuição ordinária de dividendos da Petrobras 7% acima da estimativa da casa.

Assim, o BTG afirma que a inclusão desses proventos no orçamento do governo ajuda a reduzir o risco percebido por parte do mercado, ao mesmo tempo em que reitera a racionalidade do Ministério da Fazenda.

Os analistas também chamam a atenção para o fato de que, entre 2021 e 2024, as previsões feitas pelo governo em projetos de lei orçamentárias foram superadas, mesmo sem considerar os dividendos extraordinários da Petrobras.