Selic: Inteligência Artificial indica 41% de chance de aumento na próxima reunião do Copom

“Declarações do presidente do BC, Roberto Campos Neto, reduziram as expectativas de alta de 50 bps na Selic em setembro, estagnando as taxas de curto prazo, mas impulsionando as de prazos mais longos”, conclui.

As discussões acerca de um aumento da Selic foram reacendidas recentemente, por conta de indicadores econômicos recentes e também de falas de membros do Copom.

Gabriel Galípolo, que foi nomeado para ser o próximo presidente do BC, declarou reiteradas vezes que a autoridade monetária irá elevar os juros se for necessário.

Consenso do mercado segue com expectativa de estabilidade da Selic

Conforme a edição mais recente do Boletim Focus, divulgada nesta segunda (2), o consenso do mercado financeiro tem expectativas de que a taxa básica de juros feche o ano no mesmo patamar da atualidade, em 10,50%.

Essa projeção está sendo mantida por 11 semanas consecutivas.

Já para o ano que vem, as expectativas são de 10% de taxa de juros. Essa projeção está sendo mantida por duas semanas consecutivas.