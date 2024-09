Itaú BBA mantém 'neutra' e rebaixa preço-alvo da Ambev (ABEV3); veja por quê

“O segmento cerveja Brasil da Ambev está navegando em um ambiente de mercado difícil em relação às expectativas iniciais, exacerbado pela recente estratégia agressiva de preços da Petrópolis“, diz o relatório.

Os analistas entendem que a abordagem da Petrópolis, que produz cervejas como Itaipava e Petra, pode não ser sustentável no longo prazo, mas acreditam ser provável que isso mantenha as margens da indústria comprimidas no curto prazo.

“Consequentemente, não estamos prevendo uma recuperação significativa da margem para as operações de cerveja da Ambev no Brasil até que haja uma mudança na dinâmica do mercado ou uma redução nas pressões competitivas”, adiciona.

Ao mesmo tempo, os analistas acreditam que a estratégia da Ambev de manter um portfólio diversificado de marcas é uma abordagem sólida de longo prazo, que posiciona bem a empresa para capturar variados interesses e preferências do consumidor ao longo do tempo.

Por fim, a casa diz que o valuation da Ambev parece atraente, mas não o suficiente para alterar significativamente a posição neutra em relação às ações ABEV3.