Assaí (ASAI3) elege novo membro do Conselho de Administração

"Trabalhamos juntos e nossas histórias se cruzaram várias vezes nos últimos anos durante o processo de crescimento que levou a liderança do atacarejo no segmento alimentar – hoje, o formato se tornou o preferido dos brasileiros. É uma liderança que faz parte da história do cash&carry brasileiro e estou muito feliz em tê-lo no Conselho do Assaí, ao lado de um time altamente capacitado", diz o CEO do Assaí, Belmiro Gomes sobre o novo conselheiro.

"A visão estratégica aliada a forte experiência operacional e de gestão de Müssnich agregarão nas discussões e direcionamentos, contribuindo ainda mais para o futuro da Companhia", completa o executivo.

Cotação das ações do Assaí

Conforme dados atualizados do Status Invest, as ações ASAI3 acumulam uma queda de 2,3% no acumulado dos últimos 30 dias.