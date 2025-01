Ibovespa despenca e retorna aos 129 mil pontos; Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) recuam

Além disso, a cotação do petróleo Brent também recuou e refletiu nas ações das petrolíferas brasileiras. Os papéis preferenciais da Petrobras (PETR4) caíram 0,81%, a R$ 36,68, enquanto PETR3 fechou em baixa de 0,95%, a R$ 40,73. Já Prio (PRIO3) perdeu 0,55%, a R$ 41,40.

Os papéis dos grandes bancos e das varejistas também caíram em bloco, impulsionando a variação negativa do índice acionário.

No cenário macroeconômico, os investidores repercutiram a divulgação dos dados de produção industrial, que recuou 0,6% em novembro de 2024, de acordo com as informações divulgadas nesta manhã pelo IBGE. “Isso mostra a segunda desaceleração mensal e o juro subindo deve trazer mais desaceleração nos próximos meses”, comenta Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank.

Cotação do dólar hoje

O dólar comercial interrompeu uma sequência de duas quedas consecutivas diante do real e encerrou as negociações em leve alta, após oscilar durante parte da sessão.

A moeda norte-americana avançou 0,09% negociada em R$ 6,109 na venda e R$ 6,108 na compra. Durante o dia, a divisa oscilou entre a mínima de R$ 6,102 e a máxima de R$ 6,156.