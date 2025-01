Bradesco (BBDC4) sai da carteira de dividendos do Santander

A Santander Corretora divulgou sua carteira recomendada de dividendos para o mês de janeiro de 2025, e um dos principais destaques é a exclusão do Bradesco (BBDC4) do portfólio.

Em relatório, os analistas afirmam que têm uma visão positiva para o médio e longo prazo do Bradesco, inclusive com recomendação de compra para as ações BBDC4. Contudo, acreditam que a velocidade de recuperação operacional do banco seguirá mais gradual do que o imaginado inicialmente.

“Após os resultados do 3T24, realizamos alguns ajustes em nossas estimativas e postergamos o momento que o ROE do Bradesco voltará a igualar seu custo de capital (aproximadamente 15%), de meados para o fim de 2025″, dizem os analistas, projetando um impacto para os dividendos do banco.

Outras mudanças na carteira recomendada de dividendos do Santander para janeiro foram as exclusões de Santos Brasil (STBP3) e Vibra (VBBR3) e as inclusões de B3 (B3SA3), Banco do Brasil (BBAS3) e Porto Seguro (PSSA3).