SNFF11 registra resultado de R$ 4,2 mi e rendimento de 0,92%

O SNFF11 registrou um resultado mensal de R$ 1,27 por cota em novembro, conforme divulgado no relatório mais recente. O desempenho foi gerado por receitas extraordinárias provenientes de ativos como SPVJ11 e HGPO11, totalizando R$ 4,2 milhões no mês. Fora isso, o fundo acumulou uma reserva de R$ 0,86 por cota, destinada a futuras distribuições.

Neste contexto, a distribuição do SNFF11 foi mantida em R$ 0,72 por cota, representando um rendimento de 0,92% no período, com base no valor de mercado da cota em 29/11/2024. Mesmo diante de oscilações no mercado, o SNFF11 seguiu superando o desempenho do IFIX, com um alpha acumulado de 7,27% desde seu início e uma rentabilidade equivalente a 175% do índice.

A receita com rendimentos dos FIIs investidos alcançou R$ 1,24 por cota, superando o valor registrado em outubro, em grande parte devido aos ganhos extraordinários de SPVJ11 e HGPO11. A estratégia de ações, que inclui operações como lançamento de opções cobertas (covered calls) e recebimento de dividendos, somou R$ 0,03 por cota ao resultado, enquanto os rendimentos de renda fixa contribuíram com R$ 0,06.

No mercado secundário, as cotas do SNFF11 encerraram novembro cotadas a R$ 78,37, refletindo uma queda de 3,01%, enquanto o valor patrimonial por cota foi de R$ 81,63. O volume médio diário negociado atingiu R$ 357 mil. O retorno total do fundo no mês foi de -1,58%, ainda assim superando o desempenho do IFIX, que caiu 2,11%, e ampliando o alpha histórico do fundo.