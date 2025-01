Inteligência artificial pode beneficiar o setor financeiro?

A ascensão da inteligência artificial (IA) no mercado global está trazendo mudanças significativas para o setor financeiro, prometendo um futuro mais eficiente e menos burocrático. Com um mercado projetado para movimentar US$ 733 bilhões até 2027, segundo a Grand Review Research, a tecnologia já está transformando a forma como bancos e instituições financeiras operam.

De acordo com a IBM, 78% das instituições bancárias ao redor do mundo já utilizam IA. Esse número deve crescer à medida que a tecnologia se consolida como ferramenta essencial no setor. Um estudo da Accenture aponta que mais de 60% das tarefas diárias dos profissionais de banco podem ser realizadas por sistemas de IA, aumentando a produtividade em até 30% nos próximos anos.

Automação para combater a burocracia

A automação de tarefas rotineiras e repetitivas é uma das principais contribuições da IA para o setor financeiro. Igor Castroviejo, country manager da 1datapipe, uma plataforma de consumer insights baseada em IA, destaca que a tecnologia permite aos colaboradores focar em atividades mais estratégicas.

"Funcionários de banco, em geral, lidam com grandes volumes de papelada, especialmente em processos de crédito, como empréstimos e financiamentos. Isso consome tempo e dificulta a dedicação a tarefas que trazem resultados mais efetivos para as instituições", explica.