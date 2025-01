Vale (VALE3) assina acordo de descarbonização no Brasil e Suécia

A Vale (VALE3) anunciou nesta terça-feira (07) a assinatura de um memorando de entendimentos com a empresa sueca GreenIron, com o objetivo de desenvolver projetos de descarbonização na cadeia de suprimentos de mineração e metais no Brasil e na Suécia.

O acordo prevê a realização de um estudo de viabilidade para a implantação de uma instalação de redução direta no Brasil, que será operada pela GreenIron. Além disso, a mineradora brasileira fornecerá minério de ferro para as operações comerciais da GreenIron na unidade de Sandviken, na Suécia.

Entre os pontos avaliados no estudo estão a seleção do local para o projeto, as opções de energia renovável e o fornecimento de recursos. A viabilidade do uso de hidrogênio verde e outras inovações também será analisada, visando minimizar o impacto ambiental de futuras operações.

"A tecnologia inovadora da GreenIron é flexível em relação às opções de matéria-prima e apresenta capacidade adaptada às necessidades dos clientes. Ela também tem custo reduzido e é compatível com o uso de hidrogênio verde", destacou a Vale em comunicado.