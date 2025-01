Onde investir em 2025: ESG é oportunidade?

Impulso da transição energética ganha força

A necessidade da transição para fontes de energia limpa nunca foi tão grande, diz a XP, principalmente devido ao aumento contínuo nas emissões globais de CO2 provenientes da geração e uso de energia, bem como ao incremento substancial nas temperaturas médias globais.

Nesse contexto, os analisas veem um cenário cada vez mais propício para essa transição energética, com os investimentos em projetos de energia limpa já superando os voltados aos combustíveis fósseis.

Para 2025, a casa espera uma aceleração nos investimentos dedicados à transição para uma economia de baixo carbono, principalmente via projetos de eficiência, armazenamento e infraestrutura, com o Brasil desempenhando um papel na busca pela descarbonização global.

Avanço da inteligência artificial eleva a demanda por energia

A XP afirma que à medida que a inteligência artificial avança, aumentam as expectativas em torno de seu potencial para auxiliar o mundo no combate às mudanças climáticas. No entanto, a casa pondera que a rápida expansão da infraestrutura relacionada à IA, especialmente os data centers, também tem chamado a atenção dos investidores, dado o seu impacto ambiental no que diz respeito ao consumo de energia.