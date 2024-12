Mega da Virada: quanto renderia o prêmio de R$ 600 milhões?

Hoje (31), ocorre o sorteio da Mega da Virada, com um prêmio estimado em R$ 600 milhões, o maior já pago na história das loterias brasileiras.

Se alguém decidisse usar todo esse montante ao longo de 50 anos, seria necessário gastar aproximadamente R$ 32.876,71 por dia.

Mas, com uma estratégia financeira inteligente, o prêmio da Mega da Virada poderia garantir a tranquilidade financeira de várias gerações.

Por exemplo, com a taxa de juros atual, o valor investido no Tesouro Selic renderia cerca de R$ 4.510.500,00 por mês, já líquidos, após desconto do Imposto de Renda.