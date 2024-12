Azul (AZUL4) foi a pior ação do Ibovespa em 2024: o que aconteceu?

As ações da Azul (AZUL4) lideram as perdas do Ibovespa em 2024, de acordo com um levantamento realizado pelo Investing.com. O ranking, feito no dia 19 de dezembro, aponta uma variação negativa dos papéis da companhia aérea de mais de 77% no acumulado deste ano.

Em um ano marcado pela variação negativa do Ibovespa, com a maior parte dos ativos do índice acionário em queda, as ações da Azul se destacaram negativamente. Na lista das empresas com pior desempenho, AZUL4 é seguida pelas ações da Cogna (COGN3), que recuaram 71% até a data do levantamento, e depois por Magazine Luiza (MGLU3), com baixa de 67,6%.

Por que as ações da Azul caíram?

As perdas dos papéis da companhia aérea ocorreram em meio a uma série de notícias turbulentas envolvendo a empresa. A Azul preocupou o mercado após comunicar uma dívida de US$ 580 milhões (cerca de R$ 3,5 bilhões).

Para reduzir as dívidas, a empresa chegou a um acordo com credores que envolve a utilização de 100 milhões de ações preferenciais da companhia como forma de pagamento de até R$ 3 bilhões em dívidas. Com o avanço das negociações com os credores, os papéis da companhia saltaram em diversas sessões, mas os ganhos não foram suficientes para sustentar a recuperação dos ativos.