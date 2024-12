Fundos da Suno Asset pagam dividendos hoje (23); saiba valores e quem recebe

Os investidores dos fundos da Suno Asset receberão novas distribuições de dividendos nesta segunda-feira (23). A lista abrange diferentes tipos de fundos, como imobiliários (FIIs), Fiagros e um fundo de infraestrutura (FI-Infra).

Os pagamentos de dividendos dos fundos da Suno Asset estão relacionados aos resultados obtidos em novembro e refletem os dados já divulgados nos relatórios gerenciais de alguns desses fundos, embora outros devam anunciar seus resultados futuramente.

Uma das principais vantagens para os investidores pessoas físicas é que os dividendos desses fundos são isentos de Imposto de Renda, o que torna esse tipo de ativo mais atrativo.

No entanto, para participar desta distribuição, os cotistas precisavam ter cotas dos fundos até o final do pregão do dia 13 de dezembro de 2024, que foi definido como a data de corte.