Ações para investir em 2025, segundo o BTG Pactual; confira

Com 2025 batendo à porta, o BTG Pactual divulgou uma seleção de ações para investir no ano que vem.

A casa destaca que o ano de ano de 2024 foi marcado por desafios econômicos no Brasil e no exterior. Nos Estados Unidos, o adiamento dos cortes de juros para setembro trouxe volatilidade ao mercado em um ano eleitoral. No Brasil, a deterioração fiscal preocupou investidores.

Mudanças nas metas de resultado primário e um pacote fiscal abaixo das expectativas aumentaram as incertezas sobre a sustentabilidade do arcabouço fiscal. A fragilidade fiscal e a pressão inflacionária levaram o Banco Central a interromper o ciclo de cortes na Selic, que terminou o ano em 12,25%, com sinalização de novas altas em 2025.

O cenário fiscal pressionou o dólar, que ultrapassou R$ 6,10, e elevou os juros futuros, com taxas nominais acima de 13% ao longo da curva.